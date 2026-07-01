Французский вингер Майкл Олисе вплотную приблизился к рекорду легендарного Пеле по числу голевых пасов на одном чемпионате мира.

Майкл Олисе globallookpress.com

На текущем ЧМ-2026 24-летний полузащитник сборной Франции уже оформил 5 результативных передач в четырех сыгранных матчах, включая два ассиста на Брэдли Барколя и Килиана Мбаппе в поединке 1/16 финала против Швеции (3:0).

На данный момент Олисе уверенно лидирует в списке лучших ассистентов турнира, а за всю историю подсчета футбольной статистики, начиная с 1966 года, лишь бразилец Пеле сумел отдать больше голевых пасов в рамках одного мундиаля, записав на свой счет 6 передач в 1970 году.