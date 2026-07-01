1 июля в 19:00 мск стартует матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Англии и ДР Конго. Где и как смотреть игру? Расскажем в этом анонсе.

Англия набрала 7 очков в своей группе. Подопечные Томаса Тухеля выиграли у Хорватии 4:2 и Панамы 2:0, вничью 0:0 они сыграли с Ганой. Таким образом, «Трем львам» удалось пройти в плей-офф с первой позиции.

Сборная ДР Конго в своей группе стала третьей. Африканская команда отобрала очки у Португалии (1:1), проиграла Колумбии 0:1 и победила Узбекистан 3:1. Набрав 4 очка и разницу +1, «Леопарды» заняли первое место в списке третьих команд турнира.

Англия — фаворит поединка, но ДР Конго умеет навязывать борьбу. Будут ли проблемы у англичан в этом раунде?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз за 2.50. Здесь редакция сайта дала прогноз на тотал поединка.

Коэффициенты букмекеров: 1.30 — победа Англии, 14.0 — победа ДР Конго, 1.11 и 6.70 — проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Искусственный интеллект предсказал победу Англии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — ДР Конго смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — ДР Конго в подробном онлайн-репортаже.