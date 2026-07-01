Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгром Швеции (3:0) в 1/16 финала ЧМ‑2026 и поделился мыслями о предстоящей игре 1/8 финала.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Да, я видел игру Парагвая. Это не случайно: они обыграли Германию, а это хорошая команда. У них есть южноамериканская ДНК: они упорны, надёжны в единоборствах, у них есть хорошие игроки. В 1/8 финала чемпионата мира не попадают случайно. Мы не будем спешить. Тщательно проанализируем их игру. У нас есть два дня, чтобы насладиться победой, а затем мы снова переключимся на режим подготовки», — цитирует L’Equipe Дешама.

Соперником Франции в следующей стадии станет Парагвай, прошедший Германию в серии пенальти. «Трёхцветные» сыграют с ним 5 июля в 00:00 (мск).