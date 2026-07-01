Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Испании.

Давид Алаба globallookpress.com

«Конечно, это особенный матч. У меня есть большое желание, чтобы он начался. Я много лет играл против испанских футболистов в Ла Лиге. Мы знаем, насколько это будет сложно, потому что Испания — одна из лучших сборных мира и один из главных фаворитов турнира…

Наш тренер и штаб подготовят нас как можно лучше. Если я смогу помочь советом или опытом — я с радостью это сделаю. Испания — это вызов, но в футболе всё возможно», — цитирует слова Алабы Marca.

Матч между командами пройдет 2 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Начало — в 22:00 мск.