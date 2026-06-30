Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал тактические решения Рональда Кумана в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Марокко.

Рональд Куман globallookpress.com

По мнению экс-футболиста, главный тренер оранжевых выбрал неправильную схему на важнейшую встречу, из-за чего команда потеряла свои сильные стороны. Ван дер Ваарт отметил, что особенно странным ему показалось решение ослабить центр поля в игре против соперника, который как раз был силён в этой зоне.

«Куман хорошо работает в сборной. Но зачем было всё менять именно в матче с Марокко? Средняя линия — самое сильное место у соперника. Почему мы вышли всего с двумя полузащитниками и пятью защитниками? Я не тренер, но считаю, что это был неправильный выбор», — цитирует ван дер Ваарта Voetbal.

Напомним, встреча Нидерландов и Марокко завершилась вничью 1:1 в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась африканская команда — 3:2.