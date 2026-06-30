Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал неожиданное поражение подопечных от Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команда уступила сопернику в серии пенальти.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Специалист не понимает, почему арбитры не засчитали гол немецкой команды, забитый в дополнительное время. По словам наставника, итог встречи стал для него большим разочарованием.

«Я считаю, что у нас действительно сплочённый коллектив. Никто не выходит на поле, чтобы проиграть намеренно. В футболе подобные вещи случаются. Мне искренне жаль наших болельщиков», — заявил Нагельсманн Bulinews.