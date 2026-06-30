Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о будущем Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера национальной команды после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Сборная Германии globallookpress.com

Экс-футболист заявил, что не видит дальнейших перспектив развития сборной Германии под руководством нынешнего специалиста. По мнению Маттеуса, после столь разочаровывающего результата команде необходимо начать новый этап с другим тренером.

«У меня нет мыслей о том, как эта сборная может дальше развиваться с Нагельсманном. Всё зашло слишком далеко. После такого чемпионата мира нужно двигаться вперёд, но уже с новым наставником», — сказал Маттеус Bild.

Напомним, сборная Германии сенсационно завершила выступление на мундиале 2026 года уже в 1/16 финала. Команда Нагельсманна сыграла с Парагваем вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а затем уступила сопернику в серии пенальти. Сам тренер ранее заявил, что готов продолжить работу с национальной командой.