Фрэнк Лэмпард продлил контракт с «Ковентри». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Ковентри» globallookpress.com

Стало известно, что специалист подписал новое соглашение с клубом до лета 2029-го года.

«Я абсолютно рад, что Фрэнк подписали контракт с командой. С момента его прихода в ноябре 2024 года наш клуб под его руководством находится на огромной восходящей траектории.

Совершенно закономерно, что после триумфа в Чемпионшипе в прошлом сезоне он ведёт нас в наш первый за целое поколение сезон в Премьер-лиге», — прокомментировал продление контракта с Лэмпардом владелец «Ковентри» Дуг Кинг официальному сайту клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Ковентри» под руководством Лэмпарда пробился в АПЛ из Чемпионшипа.