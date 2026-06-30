Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о вылете Германии от Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Германии по футболу globallookpress.com

«Сборная Германии не показала то, на что она способна, все произошло из‑за этого. Сборная Парагвая просто знала, чего она хотела. А немцы думали, что пройдут их на классе и по делу вылетели», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Сборная Германии впервые в своей истории вылетела из чемпионата мира по итогам серии пенальти.

В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.