Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал вылет национальной команды от Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Юрген Клинсманн
Юрген Клинсманн globallookpress.com

«Вылет сборной Германии сильно разочаровывает. Создаётся впечатление, что команда не сумела удержать контроль над игрой на протяжении всех 120 минут. Ей не хватило той самой энергии, решимости и напора, чтобы переломить ход встречи с очень крепкой сборной Парагвая — а мы ведь заранее понимали, что матч будет непростым. К тому же, похоже, команда оказалась не готова к серии пенальти, и это, честно говоря, кажется безумием: традиционно немцы уверенно чувствуют себя в послематчевых 11‑метровых.

Такой исход оставляет чувство опустошения — это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре четыре года назад и в России восемь лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис — нужно спокойно всё проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий», — цитирует Клинсмана ESPN.

Клинсманн руководил «манншафт» на ЧМ-2006 и привел команду к бронзовым медалям на домашнем мундиале.

Матч с парагвайцами стал первым в истории для немецкой сборной на чемпионатах мира, где она потерпела поражение по итогам послематчевых пенальти.

В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.