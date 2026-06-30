Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал вылет национальной команды от Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Юрген Клинсманн globallookpress.com

«Вылет сборной Германии сильно разочаровывает. Создаётся впечатление, что команда не сумела удержать контроль над игрой на протяжении всех 120 минут. Ей не хватило той самой энергии, решимости и напора, чтобы переломить ход встречи с очень крепкой сборной Парагвая — а мы ведь заранее понимали, что матч будет непростым. К тому же, похоже, команда оказалась не готова к серии пенальти, и это, честно говоря, кажется безумием: традиционно немцы уверенно чувствуют себя в послематчевых 11‑метровых.

Такой исход оставляет чувство опустошения — это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре четыре года назад и в России восемь лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис — нужно спокойно всё проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий», — цитирует Клинсмана ESPN.

Клинсманн руководил «манншафт» на ЧМ-2006 и привел команду к бронзовым медалям на домашнем мундиале.

Матч с парагвайцами стал первым в истории для немецкой сборной на чемпионатах мира, где она потерпела поражение по итогам послематчевых пенальти.

В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.