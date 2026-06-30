«Тоттенхэм» объявил о подписании нового соглашения с голкипером команды Антонином Кинским.

Антонин Кинский — голкипер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Очень счастлив и чувствую доверие клуба. Когда я приехал сюда 18 месяцев назад, рассчитывал бороться за место в команде, чтобы надевать эту футболку каждую неделю. Это был большой путь, уже целая история, с нетерпением предвкушаю, что ждёт меня впереди в ближайшие месяцы и годы.

Все в клубе чувствуют, что мы можем провести успешный сезон, хочу внести свой вклад в это. Мы хотим дать болельщикам то, чего они хотят и чего заслуживает наш клуб», — приводит слова Кинского пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, что голкипер пополнил состав «шпор» в январе 2025-го года. В минувшем сезоне Кинский провел 10 матчей за «Тоттенхэм», в четырех из которых сыграл вничью.