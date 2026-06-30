Полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался о победе национальной команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Японии (2:1).

Каземиро — полузащитник сборной Бразилии globallookpress.com

Каземиро был признан лучшим игроком матча, забив гол на 56-й минуте.

«Главной силой нашей команды был настрой. Мы продолжали оказывать давление, играя в атакующий футбол.

На чемпионате мира важно ценить игроков, выходящих со скамейки запасных. Эндрик вышел на замену и был очень хорош, Мартинелли — еще один отличный игрок, а Райан (Роша) прекрасно заменил Рафинью.

Это и есть настрой, и этот состав способен выиграть чемпионат мира», — цитирует Каземиро сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Бразилии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против победителя встречи Кот-д’Ивуар — Норвегия.