Текущий чемпионат мира 2026 года устанавливает новые стандарты зрелищности, демонстрируя рекордные показатели чистого игрового времени.

Кубок мира по футболу globallookpress.com

По информации аналитической компании Opta, в матчах мирового первенства мяч находится в игре в среднем 58 минут и 8 секунд, что превосходит результаты всех главных клубных турниров сезона-2025/26, включая Лигу чемпионов (56:43), Бундеслигу (56:18), Лигу 1 (56:17), АПЛ (55:23), Ла Лигу (55:09) и Серию А (54:28).

Согласно сведениям Refereeing World, нынешний мундиаль обошел и предыдущие планетарные форумы: сейчас доля активной игры составляет 59,4% от общей продолжительности матча, тогда как на ЧМ-2022 в Катаре этот показатель равнялся 56,9%, а на ЧМ-2018 в России — 56,2%.