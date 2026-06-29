Бразилия и Япония будут скупы на голы?

прогноз на дуэль за выход в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 1.83

29 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Бразилия и Япония. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Бразилия

Турнирное положение: Бразилия на правах фаворита выиграла свою группу, хотя начинала турнир с осечки, поэтому и не смогла взять максимум очков.

Команда лишь по разнице мячей опередила своего ближайшего конкурента Марокко, а также на четыре балла — третью в таблице Шотландию и на семь пунктов — аутсайдера квартета Гаити.

Последние матчи: «Селесао» эффектно завершили групповой раунд, в третьем туре которого одержали разгромную победу над Шотландией (3:0).

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Ранее во втором поединке этой же стадии североамериканского чемпионата мира пентакампеоны с аналогичным результатом крупно переиграли Гаити.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Рафинья и Уэсли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — товарищеских и контрольных — Бразилия выиграла пять раз при одной ничьей.

Столь успешные результаты только укрепляют статус фаворита южноамериканской сборной, хотя нынешний соперник и способен ограничить её атакующий потенциал.

Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Япония

Турнирное положение: Япония неплохо провела предыдущую стадию чемпионата мира, заняв вторую строчку в группе с пятью очками.

Команда на два балла отстала от победителя квартета Нидерландов, а также на один пункт опередила третью в таблице Швецию и на пять — аутсайдера Тунис.

Последние матчи: сборная завершила групповой раунд североамериканского мундиаля мировым результатом с другим участником плей-офф — Швецией (1:1).

В предыдущем туре этой же стадии мирового форума коллектив уже набрал три очка, одержав разгромную победу над Тунисом с результатом 4:0.

Не сыграют: травмирован — Эндо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах разного статуса Япония ни разу не проиграла при семи победах и трёх ничьих.

Такая форма, только подтверждающая их высокий класс, должна всялеть уверенность «Синим Самураям» в своих силах, но сдержать столь сильного сопреника, очевидно, им будет непросто.

Даити Камада и Аясэ Уэда — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Бразилия — Япония Букмекерские коэффициенты на матч Бразилия — Япония: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Бразилии забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Бразилия забивала больше 1,5 голов

в четырех из шести последних матчей Японии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.80, успех Японии — в 5.33.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.80.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей «Селесао» забивала больше одного гола. Так было и в её семи из восьми последних поединков против нынешнего соперника.

И хотя в семи из восьми последних матчей «Синие Самураи» пропустили меньше двух голов, сдержать столь сильного в атаке соперника им будет непросто.

1.83 Тотал Бразилии больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Бразилия — Япония принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал Бразилии больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такое развитие событий было в шести из семи последних матчей южноамериканцев.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Бразилия — Япония принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

Прогноз на исход

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