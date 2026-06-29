29 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Бразилия и Япония. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия на правах фаворита выиграла свою группу, хотя начинала турнир с осечки, поэтому и не смогла взять максимум очков.
Команда лишь по разнице мячей опередила своего ближайшего конкурента Марокко, а также на четыре балла — третью в таблице Шотландию и на семь пунктов — аутсайдера квартета Гаити.
Последние матчи: «Селесао» эффектно завершили групповой раунд, в третьем туре которого одержали разгромную победу над Шотландией (3:0).
Ранее во втором поединке этой же стадии североамериканского чемпионата мира пентакампеоны с аналогичным результатом крупно переиграли Гаити.
Не сыграют: травмированы — Рафинья и Уэсли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах — товарищеских и контрольных — Бразилия выиграла пять раз при одной ничьей.
Столь успешные результаты только укрепляют статус фаворита южноамериканской сборной, хотя нынешний соперник и способен ограничить её атакующий потенциал.
Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Япония
Турнирное положение: Япония неплохо провела предыдущую стадию чемпионата мира, заняв вторую строчку в группе с пятью очками.
Команда на два балла отстала от победителя квартета Нидерландов, а также на один пункт опередила третью в таблице Швецию и на пять — аутсайдера Тунис.
Последние матчи: сборная завершила групповой раунд североамериканского мундиаля мировым результатом с другим участником плей-офф — Швецией (1:1).
В предыдущем туре этой же стадии мирового форума коллектив уже набрал три очка, одержав разгромную победу над Тунисом с результатом 4:0.
Не сыграют: травмирован — Эндо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах разного статуса Япония ни разу не проиграла при семи победах и трёх ничьих.
Такая форма, только подтверждающая их высокий класс, должна всялеть уверенность «Синим Самураям» в своих силах, но сдержать столь сильного сопреника, очевидно, им будет непросто.
Даити Камада и Аясэ Уэда — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей Бразилии забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Бразилия забивала больше 1,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Японии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.80, успех Японии — в 5.33.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.80.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей «Селесао» забивала больше одного гола. Так было и в её семи из восьми последних поединков против нынешнего соперника.
И хотя в семи из восьми последних матчей «Синие Самураи» пропустили меньше двух голов, сдержать столь сильного в атаке соперника им будет непросто.
Ставка: тотал Бразилии больше 1,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такое развитие событий было в шести из семи последних матчей южноамериканцев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Бразилия — Япония с коэффициентом для ставки за 2.25.