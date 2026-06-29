Стала известна точная сумма финансовой компенсации, которую лондонский «Челси» выручил за уход главного тренера Энцо Марески.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, опубликованной в его социальных сетях, «Манчестер Сити» выплатил столичной команде за переход итальянского специалиста 20 миллионов евро.
Стоит напомнить, что Мареска официально покинул пост наставника «синих» 1 января текущего года, а сегодня, 29 июня, заключил долгосрочное трудовое соглашение с манкунианцами, рассчитанное до завершения сезона-2028/29.