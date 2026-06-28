Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Иордании.

Лионель Скалони globallookpress.com

Аргентинская команда уверенно обыграла соперника со счётом 3:1, завершив групповой этап со стопроцентным результатом — три победы в трёх встречах. После игры Скалони отметил, что рад возможности задействовать практически всех футболистов из заявки.

«Я очень доволен тем, что многие игроки получили шанс выйти на поле и проявить себя. Особенно хочу отметить Ло Чельсо и Лаутаро. А ещё случился очередной гол Лео Месси — я счастлив. Теперь начинается самое интересное», — приводит слова Скалони пресс-служба ФИФА.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе J, набрав девять очков. В 1/16 финала турнира действующие чемпионы мира встретятся с Кабо-Верде.