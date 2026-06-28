Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Ирана.
Форвард был заменён по ходу встречи третьего тура группы G, которая завершилась вничью со счётом 1:1.
Позднее Федерация футбола Египта сообщила результаты медицинского обследования. У 34-летнего футболиста диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра.
«Врач сборной Египта сообщил, что результаты обследования капитана команды Мохамеда Салаха подтвердили наличие растяжения мышц задней поверхности бедра. Игрок уже приступил к выполнению восстановительной программы», — говорится в официальном заявлении федерации.
В 1/16 финала сборная Египта сыграет против Австралии. Встреча состоится 3 июля в Далласе.