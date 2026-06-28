В 1/16 финала сборная Египта сыграет против Австралии. Встреча состоится 3 июля в Далласе.

«Врач сборной Египта сообщил, что результаты обследования капитана команды Мохамеда Салаха подтвердили наличие растяжения мышц задней поверхности бедра. Игрок уже приступил к выполнению восстановительной программы», — говорится в официальном заявлении федерации.

Форвард был заменён по ходу встречи третьего тура группы G, которая завершилась вничью со счётом 1:1.

Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Ирана.

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