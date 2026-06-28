Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ответил категорическим отказом на официальное предложение лондонского «Тоттенхэма» о трансфере.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации TEAMtalk, руководство столичного клуба намеревалось активировать пункт о выкупе 28-летнего английского форварда за фиксированную сумму в 40 миллионов фунтов стерлингов, при этом боссы «шпор» гарантировали игроку сохранение его текущего финансового оклада на уровне манкунианского коллектива.

Сам футболист исключил для себя варианты продолжения карьеры в составе «Тоттенхэма» или любой другой команды из английской Премьер-лиги (АПЛ), поскольку его главной целью остается возвращение в «Барселону», несмотря на решение каталонцев не выкупать его контракт после недавней аренды.