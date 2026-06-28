Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги поединка с Алжиром на ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 3:3. Обе команды вышли в плей-офф.

Ральф Рангник globallookpress.com

«В этом матче, когда счет 3:3, никто не может сказать о договоренности, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд. Игра оживилась в добавленное время. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что это произойдет, вы бы сказали ему, что он сошел с ума.

Я тренирую уже около 40 лет, и даже не помню матча, который имел бы такой драматичный ход и такую ​​неожиданную траекторию. Большинство ожидали 0:0 или 1:1, а получилось 3:3. Это невероятно, в раздевалке царит безумие.

Все, кто смотрел игру в последние 15 минут, должны знать, что нет никаких признаков того, что игроки хотели ничьей. Я думаю, они хотели победить.

Никто не может сказать мне, что вдруг на 93-й минуте кто-то задумал: "О да, давайте забьем еще один гол". Я думаю, может быть, об этом думали один или два игрока Алжира, но у остальной части команды и у меня не было такой мысли», — сказал Рангник Reuters.