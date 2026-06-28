Сборная Панамы потерпела поражение от команды Англии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Панама — Англия
Панама — Англия globallookpress.com

На 62-й минуте угловой помог сборной Англии открыть счет. Сака навесил слева на ближнюю штангу, и Джуд Беллингем на линии вратарской в борьбе с Гутьерресом не стал прыгать, а просто вытянул ногу и ей переправил мяч в створ.

Спустя пять минут у англичан прошел заброс налево на Беллингема, который накрутил защитника, зряче навесил к линии вратарской, где Гарри Кейн опередил Андраде и головой отправил мяч под перекладину.

Результат матча

ПанамаПанамаПанама0:2АнглияАнглияЛондон
0:1 Джуд Беллингем 62' 0:2 Гарри Кейн 67'
Панама:  Орландо Москера,  Микаэль Мурильо,  Фидель Эскобар,  Хосе Кордоба,  Хорхе Гутьеррес (Эрик Дэвис 88'),  Андрес Андраде,  Кристиан Мартинес,  Карлос Харви (Альберто Кинтеро 88'),  Эдгар Барсенас (Исмаэль Диас 71'),  Хосе Луис Родригес (Асариас Лондоньо 71'),  Томас Родригес (Хосе Фахардо 45')
Англия:  Джордан Пикфорд,  Марк Гехи,  Эзри Конса,  Джарелл Куанса (Джед Спенс 63'),  Джуд Беллингем (Эберечи Эзе 71'),  Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 63'),  Эллиот Андерсон (Олли Уоткинс 84'),  Гарри Кейн (Джордан Хендерсон 84'),  Маркус Рашфорд,  Морган Роджерс,  Nico O'Reilly
Жёлтые карточки:  Хосе Фахардо 53',  Андрес Андраде 84'  —  Джарелл Куанса 60'

После этого матча сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе L. В 1/16 финала англичане 1 июля сыграют с одной из команд, занявших третьи места в своих группах. Панама с 0 очков покидает турнир.