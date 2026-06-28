Сборная Панамы потерпела поражение от команды Англии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Панама — Англия globallookpress.com

На 62-й минуте угловой помог сборной Англии открыть счет. Сака навесил слева на ближнюю штангу, и Джуд Беллингем на линии вратарской в борьбе с Гутьерресом не стал прыгать, а просто вытянул ногу и ей переправил мяч в створ.

Спустя пять минут у англичан прошел заброс налево на Беллингема, который накрутил защитника, зряче навесил к линии вратарской, где Гарри Кейн опередил Андраде и головой отправил мяч под перекладину.

Результат матча Панама Панама 0:2 Англия Лондон 0:1 Джуд Беллингем 62' 0:2 Гарри Кейн 67' Панама: Орландо Москера, Микаэль Мурильо, Фидель Эскобар, Хосе Кордоба, Хорхе Гутьеррес ( Эрик Дэвис 88' ), Андрес Андраде, Кристиан Мартинес, Карлос Харви ( Альберто Кинтеро 88' ), Эдгар Барсенас ( Исмаэль Диас 71' ), Хосе Луис Родригес ( Асариас Лондоньо 71' ), Томас Родригес ( Хосе Фахардо 45' ) Англия: Джордан Пикфорд, Марк Гехи, Эзри Конса, Джарелл Куанса ( Джед Спенс 63' ), Джуд Беллингем ( Эберечи Эзе 71' ), Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 63' ), Эллиот Андерсон ( Олли Уоткинс 84' ), Гарри Кейн ( Джордан Хендерсон 84' ), Маркус Рашфорд, Морган Роджерс, Nico O'Reilly Жёлтые карточки: Хосе Фахардо 53', Андрес Андраде 84' — Джарелл Куанса 60'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 8 Удары мимо 8 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 7 4 Офсайды 4 16 Фолы 13

После этого матча сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе L. В 1/16 финала англичане 1 июля сыграют с одной из команд, занявших третьи места в своих группах. Панама с 0 очков покидает турнир.