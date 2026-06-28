Сборная Панамы потерпела поражение от команды Англии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
На 62-й минуте угловой помог сборной Англии открыть счет. Сака навесил слева на ближнюю штангу, и Джуд Беллингем на линии вратарской в борьбе с Гутьерресом не стал прыгать, а просто вытянул ногу и ей переправил мяч в створ.
Спустя пять минут у англичан прошел заброс налево на Беллингема, который накрутил защитника, зряче навесил к линии вратарской, где Гарри Кейн опередил Андраде и головой отправил мяч под перекладину.
Результат матча
После этого матча сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе L. В 1/16 финала англичане 1 июля сыграют с одной из команд, занявших третьи места в своих группах. Панама с 0 очков покидает турнир.