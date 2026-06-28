Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против ЮАР.

Джесси Марш globallookpress.com

«Когда речь заходит о плей-офф чемпионата мира, тот факт, что мы там не были, означает, что наша команда никогда раньше не оказывалась в такой ситуации. Но мы бывали в похожих положениях… Альфонсо Дэвис играл в финалах Лиги чемпионов. Нас ждут трудности в матче, нас ждут успехи, нас ждут испытания, и главное — мы готовы принять все эти вызовы. Для меня, когда этим ты зарабатываешь на жизнь, такие моменты — это жизнь», — цитирует наставника канадцев сайт ФИФА.

Матч пройдёт сегодня, 28 июня, в 22:00 (мск). Канада заняла второе место в группе B с 4 очками, ЮАР (4) стала второй в квартете A.