Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер выступил с критикой в адрес сборной Германии, оценив ее перспективы на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсман — главный тренер сборной Германии globallookpress.com

«Я думаю, хотя могу ошибаться, что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал.

Германия живёт своим прошлым. Помните, что они даже не вышли из группового этапа двух предыдущих чемпионатов мира. Так что, думаю, можно спать спокойно (смеется)», — приводит слова Линекера L'Équipe.

Сборная Германии заняла 1-е место в группе Е с 6-ю очками в активе. Национальная команда пробилась в 1/16 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной Парагвая 29-го июня в 23:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.