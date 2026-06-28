Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что каждый проведенный матч в составе национальной команды имеет для него такую же высокую ценность, как и дебютная встреча за сборную.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Футболист поделился своими эмоциями после выхода на замену в поединке заключительного тура групповой стадии чемпионата мира 2026 года против сборной Панамы (2:0), благодаря чему 36-летний хавбек установил уникальный рекорд, став первым игроком в истории английского футбола, принявшим участие в четырех мундиалях.

«Время летит, правда. Это безумие. Я всегда говорил, какая это честь для меня — представлять свою страну с момента дебюта. Иметь возможность делать это до сих пор — сбывшаяся мечта. Выйти на поле и все еще бегать как маленький мальчик, когда мне дали несколько минут, значит для меня ровно столько же, сколько и в первой игре. Все, что я когда-либо пытался делать, — это выкладываться ради страны, партнеров по команде и дать Англии повод для гордости», — цитирует Хендерсона Goal.

Уверенная победа позволила англичанам квалифицироваться в плей-офф мирового первенства с первой строчки в турнирной таблице квартета L, и теперь в рамках 1/16 финала родоначальники футбола встретятся со сборной ДР Конго — эта игра запланирована на 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.