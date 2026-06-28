28 июня в полночью в группе L чемпионата мира состоится матч между сборными Хорватии и Ганы. В этом анонсе расскажем, где можно будет посмотреть поединок.

Хорватия явно хотела бы победить. К последнему туру она подошла третьей с 3 очками на счету. Отставание от Ганы, которая идет второй, составляет всего один балл. В таком случае, победа позволила бы команде Златко Далича гарантировать себе место в 1/16 финала плей-офф.

Гана показала, что любит играть в закрытый футбол. Он принес свои плоды в игре с Англией, которая закончилась нулевой ничьей. Учитывая, что коллектив Кейруша устроит и ничья, они вряд ли кардинально изменят свой стиль игры. «Шашченые» в прошлом туре отметились только одним голом в воротах Панамы. Будет ли хорватам по зубам закрытая оборона «Черных звезд»?

Прогнозы и ставки

Инфомарция для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, стоит ли ждать результативной игры. В этом прогнозе они назвали победителя встречи.

Коэффициенты букмекеров: 1.80 — победа сборной Хорватии, 3.25 — ничья, 5.80 — победа сборной Ганы.

ИИ считает, что команды закончат игру нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Хорватия — Гана смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Хорватия — Гана в подробном онлайн-репортаже.