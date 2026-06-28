Сборная ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 10-й минуте открыла узбекская команда. Мозговой исполнил заброс в штрафную ДР Конго, Файзуллаев за мяч не зацепился, но этим смутил защитников и оставшегося в полупозиции голкипера, а уже Шомуродов с довольного острого угла по высокой дуге отправил мяч в дальний угол ворот.
На 67-й минуте конголезцы получили право на пенальти — Висса принял мяч в штрафной Узбекистана, Хусанов пошёл в отбор, но завалил соперника. Йоан Висса ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.
На 78-й минуте Элиа от левого угла штрафной исполнил заброс во вратарскую мимо двух защитников, а Майеле опередил Нематова и отправил мяч в сетку.
А в компенсированное время Йоан Висса оформил дубль и установил окончательный результат. Элиа сохранил мяч в поле, сделал передачу в штрафную, а Висса выдержал паузу и из-под защитника аккуратно пробил в дальний нижний угол ворот.
Результат матча
После этого матча сборная ДР Конго с 4 очками заняла третье место в группе К и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.
Сборная Узбекистана с 0 очков заняла последнее место и покидает турнир.