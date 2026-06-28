Сборная ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

ДР Конго — Узбекистан
ДР Конго — Узбекистан globallookpress.com

Счет в матче на 10-й минуте открыла узбекская команда. Мозговой исполнил заброс в штрафную ДР Конго, Файзуллаев за мяч не зацепился, но этим смутил защитников и оставшегося в полупозиции голкипера, а уже Шомуродов с довольного острого угла по высокой дуге отправил мяч в дальний угол ворот.

На 67-й минуте конголезцы получили право на пенальти — Висса принял мяч в штрафной Узбекистана, Хусанов пошёл в отбор, но завалил соперника. Йоан Висса ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 78-й минуте Элиа от левого угла штрафной исполнил заброс во вратарскую мимо двух защитников, а Майеле опередил Нематова и отправил мяч в сетку.

А в компенсированное время Йоан Висса оформил дубль и установил окончательный результат. Элиа сохранил мяч в поле, сделал передачу в штрафную, а Висса выдержал паузу и из-под защитника аккуратно пробил в дальний нижний угол ворот.

Результат матча

ДР КонгоКиншасаДР Конго3:1УзбекистанУзбекистанТашкент
0:1 Эльдор Шомуродов 10' 1:1 Йоан Висса 68' пен. 2:1 Фистон Майеле 78' 3:1 Йоан Висса 90+1'
ДР Конго:  Лионель Мпаси-Нзау,  Аарон Ван-Биссака,  Шансель Мбемба,  Аксель Туанзебе,  Артур Масуаку (Жорис Кайембе 83'),  Самуэль Мутуссами (Мешак Элия 72'),  Ноа Садики,  Натанаэль Мбюкю (Тео Бонгонда 72'),  Чипенга Брайан Кибамбе (Ngal'ayel Mukau 72'),  Седрик Бакамбу (Фистон Майеле 51'),  Йоан Висса
Узбекистан:  Абдувохид Нематов,  Хожиакбар Алижонов,  Джахангир Урозов (Игорь Сергеев 82'),  Абдукодир Хусанов,  Рустам Ашурматов,  Аббосбек Файзуллаев (Остон Урунов 73'),  Достонбек Хамдамов,  Шерзод Насруллаев,  Отабек Шукуров (Азизжон Ганиев 59'),  Акмал Мозговой (Джамшид Искандеров 82'),  Эльдор Шомуродов
Жёлтые карточки:  Ноа Садики 21',  Натанаэль Мбюкю 45+5',  Самуэль Мутуссами 62'  —  Абдукодир Хусанов 43',  Шерзод Насруллаев 48'

После этого матча сборная ДР Конго с 4 очками заняла третье место в группе К и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.

Сборная Узбекистана с 0 очков заняла последнее место и покидает турнир.