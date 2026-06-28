Сборная ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

ДР Конго — Узбекистан globallookpress.com

Счет в матче на 10-й минуте открыла узбекская команда. Мозговой исполнил заброс в штрафную ДР Конго, Файзуллаев за мяч не зацепился, но этим смутил защитников и оставшегося в полупозиции голкипера, а уже Шомуродов с довольного острого угла по высокой дуге отправил мяч в дальний угол ворот.

На 67-й минуте конголезцы получили право на пенальти — Висса принял мяч в штрафной Узбекистана, Хусанов пошёл в отбор, но завалил соперника. Йоан Висса ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 78-й минуте Элиа от левого угла штрафной исполнил заброс во вратарскую мимо двух защитников, а Майеле опередил Нематова и отправил мяч в сетку.

А в компенсированное время Йоан Висса оформил дубль и установил окончательный результат. Элиа сохранил мяч в поле, сделал передачу в штрафную, а Висса выдержал паузу и из-под защитника аккуратно пробил в дальний нижний угол ворот.

Результат матча ДР Конго Киншаса 3:1 Узбекистан Ташкент 0:1 Эльдор Шомуродов 10' 1:1 Йоан Висса 68' пен. 2:1 Фистон Майеле 78' 3:1 Йоан Висса 90+1' ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Артур Масуаку ( Жорис Кайембе 83' ), Самуэль Мутуссами ( Мешак Элия 72' ), Ноа Садики, Натанаэль Мбюкю ( Тео Бонгонда 72' ), Чипенга Брайан Кибамбе ( Ngal'ayel Mukau 72' ), Седрик Бакамбу ( Фистон Майеле 51' ), Йоан Висса Узбекистан: Абдувохид Нематов, Хожиакбар Алижонов, Джахангир Урозов ( Игорь Сергеев 82' ), Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Аббосбек Файзуллаев ( Остон Урунов 73' ), Достонбек Хамдамов, Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров ( Азизжон Ганиев 59' ), Акмал Мозговой ( Джамшид Искандеров 82' ), Эльдор Шомуродов Жёлтые карточки: Ноа Садики 21', Натанаэль Мбюкю 45+5', Самуэль Мутуссами 62' — Абдукодир Хусанов 43', Шерзод Насруллаев 48'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 13 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 6 Фолы 15

После этого матча сборная ДР Конго с 4 очками заняла третье место в группе К и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.

Сборная Узбекистана с 0 очков заняла последнее место и покидает турнир.