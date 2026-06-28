Сборные ДР Конго и Узбекистана сыграют 28 июня в 02:30 мск в рамках поединка 3-го тура группы K ЧМ-2026. Где смотреть эту игру? Расскажем в далее в тексте.

ДР Конго находится на третьей строчке, имея лишь один пункт в активе. Африканскую команду устроит только победа, в противном случае она попрощается с турниром.

Узбекистан вряд ли будет уступчив, несмотря на потерянные шансы на участие в плей-офф. Это первый мундиаль для команды, поэтому перед вылетом она точно хотела бы набрать какие-то баллы. Посмотрим, удастся ли узбекам нарушить планы соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза. Здесь они рассказали о том, каким будет тотал поединка. Тут они предсказали победителя встречи.

Букмекеры считают фаворитом ДР Конго за 1.73, за 5.10 можно поставить на победу Узбекистана, ничья оценивается коэффициентом 3.85.

ИИ предсказал победу сборной Узбекистана со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ДР Конго — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.