Сборные ДР Конго и Узбекистана сыграют 28 июня в 02:30 мск в рамках поединка 3-го тура группы K ЧМ-2026. Где смотреть эту игру? Расскажем в далее в тексте.
ДР Конго находится на третьей строчке, имея лишь один пункт в активе. Африканскую команду устроит только победа, в противном случае она попрощается с турниром.
Узбекистан вряд ли будет уступчив, несмотря на потерянные шансы на участие в плей-офф. Это первый мундиаль для команды, поэтому перед вылетом она точно хотела бы набрать какие-то баллы. Посмотрим, удастся ли узбекам нарушить планы соперника.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза. Здесь они рассказали о том, каким будет тотал поединка. Тут они предсказали победителя встречи.
- Букмекеры считают фаворитом ДР Конго за 1.73, за 5.10 можно поставить на победу Узбекистана, ничья оценивается коэффициентом 3.85.
- ИИ предсказал победу сборной Узбекистана со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ДР Конго — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.