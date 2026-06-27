Сборная Уругвая потерпела поражение от команды Испании (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Испанцы совершили отбор на правом фланге, Льоренте продвинулся вперёд и прострелил в штрафную. Алекс Баэна развернулся и пробил низом — мяч от рук Муслеры влетел в сетку.
Результат матча
УругвайМонтевидео0:1ИспанияМадрид
0:1 Алекс Баэна 42'
Уругвай: Фернандо Муслера (Серхио Рочет 45'), Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия (Брайан Родригес 70'), Мануэль Угарте (Николас де ла Крус 45'), Агустин Каноббио, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (Федерико Виньяс 57'), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес
Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль (Ферран Торрес 76'), Алекс Баэна (Ереми Пино 66'), Микель Мерино (Даниэль Ольмо 60'), Родриго Эрнандес, Маркос Льоренте, Ламин Ямаль (Нико Уильямс 76'), Педри (Фабиан Руис 60')
Жёлтые карточки: Хуан Санабрия 54', Гильермо Варела 58', Николас де ла Крус 90+3' — Алекс Баэна 46'
После этого матча сборная Испании набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе Н. В 1/16 финала испанцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе J.
Сборная Уругвая с 2 очками заняла третье место в группе Н и закончила выступление на турнире.