Сборная Уругвая потерпела поражение от команды Испании (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Уругвай — Испания globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Испанцы совершили отбор на правом фланге, Льоренте продвинулся вперёд и прострелил в штрафную. Алекс Баэна развернулся и пробил низом — мяч от рук Муслеры влетел в сетку.

Результат матча Уругвай Монтевидео 0:1 Испания Мадрид 0:1 Алекс Баэна 42' Уругвай: Фернандо Муслера ( Серхио Рочет 45' ), Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия ( Брайан Родригес 70' ), Мануэль Угарте ( Николас де ла Крус 45' ), Агустин Каноббио, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде ( Федерико Виньяс 57' ), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль ( Ферран Торрес 76' ), Алекс Баэна ( Ереми Пино 66' ), Микель Мерино ( Даниэль Ольмо 60' ), Родриго Эрнандес, Маркос Льоренте, Ламин Ямаль ( Нико Уильямс 76' ), Педри ( Фабиан Руис 60' ) Жёлтые карточки: Хуан Санабрия 54', Гильермо Варела 58', Николас де ла Крус 90+3' — Алекс Баэна 46'

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 4 33 Владение мячом 67 1 Угловые удары 6 5 Офсайды 2 14 Фолы 14

После этого матча сборная Испании набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе Н. В 1/16 финала испанцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе J.

Сборная Уругвая с 2 очками заняла третье место в группе Н и закончила выступление на турнире.