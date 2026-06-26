27 июня на чемпионате мира сыграют сборные Уругвая и Испании. Команды начнут в 03:00 мск. Расскажем, где и как посмотреть игру.
Сборная Уругвая осложнила себе жизнь, не выиграв ни одного матча на турнире. Теперь ей надо побеждать Испанию, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, так как в случае ничьи «чарруа» останутся в зоне досягаемости Кабо-Верде и Саудовской Аравии.
Испания возглавляет квартет с 4 баллами. Сегодня ее устроит и ничья, однако при таком турнирном раскладе подопечные Де Ла Фуэнте явно будут настроены на победу. Ну а тот факт, что поражение не устроит ни одну из команд, добавляет еще больше интереса к этому поединку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru рассказали, ждать ли уверенной победы Испании. Прогноз на тотал поединка можно посмотреть здесь.
- Коэффициенты букмекеров: 6.30 — победа Уругвая, 3.85 — ничья, 1.63 — победа Испании.
- Искусственный интеллект сделал прогноз на игру, предсказав победу Испании со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уругвай — Испания смотрите на LiveCup.Run.