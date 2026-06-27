Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвёл итоги матча 3-го тура с Уругваем (1:0) на ЧМ-2026 и назвал игру своей команды очень сбалансированной.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Я чувствую огромную радость. Эта команда была выдающейся. Наша сборная была потрясающей. Наши усилия привели нас к тому, что мы оказались на вершине группы. Это долгий путь. Эта команда пропускает мало и умеет забивать. Она непобедима. Она прогрессирует с каждой минутой. Мы можем развивать наш футбол разными способами», — цитирует испанского специалиста сайт ФИФА.

Испания выиграла группу Н с 7 очками и ждёт соперника в плей-офф из группы G со второго места. Уругвай (2) покидает турнир.