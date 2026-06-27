Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвёл итоги матча 3-го тура с Уругваем (1:0) на ЧМ-2026 и назвал игру своей команды очень сбалансированной.

Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Я чувствую огромную радость. Эта команда была выдающейся. Наша сборная была потрясающей. Наши усилия привели нас к тому, что мы оказались на вершине группы. Это долгий путь. Эта команда пропускает мало и умеет забивать. Она непобедима. Она прогрессирует с каждой минутой. Мы можем развивать наш футбол разными способами», — цитирует испанского специалиста сайт ФИФА.

Испания выиграла группу Н с 7 очками и ждёт соперника в плей-офф из группы G со второго места. Уругвай (2) покидает турнир.