Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо считает, что национальной команде стоит чаще оказывать давление на арбитра во время матчей чемпионата мира 2026-го года.

Антуан Семеньо — нападающий сборной Ганы globallookpress.com

Напомним, что во 2-м туре группового этапа мундиаля судья встречи не назначил пенальти в ворота сборной Англии (0:0) после подката защитника Эзри Консы против нападающего Ганы Принса Аду.

«Как игроки мы должны окружить арбитра и выразить своё недовольство. Я думаю, что как команда мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам, будь то давление игроками на поле или давление на четвёртого арбитра со стороны тренеров», — приводит слова Семеньо Mundo Deportivo.

После двух туров сборная Ганы занимает 2-е место в группе L с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Хорватии 28-го июня в 00:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.