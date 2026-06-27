Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Англии.

Томас Кристиансен globallookpress.com

«Прежде всего, уважение Гарри Кейну. Думаю, мы сильно изменились с тех пор, как Англия в последний раз играла с Панамой восемь лет назад. Теперь мы должны показать это завтра на поле. Нам нужно развить то, что мы сделали в первых двух матчах со сборными Ганы и Хорватии, даже если мы знаем, что это будет очень сложное испытание. Я верю, что эта команда сможет навязать борьбу и показать хорошую игру»,— цитирует Кристиансена пресс-служба ФИФА

Матч между командами пройдет в ночь на 28 июня, начало — в 00:00 по мск. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.