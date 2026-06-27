Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Команды с первых минут взяли высокий темп, однако по-настоящему опасных моментов было немного. Сборная Кабо-Верде владела территориальным преимуществом и чаще атаковала, после перерыва инициатива перешла к Саудовской Аравии, но счет так и не был открыт.
Результат матча
Кабо-ВердеПрая0:0Саудовская АравияЭр-Рияд
Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Вагнер Пина (Стивен Морейра 90'), Роберто Лопес, Диней Боржеш, Жоан Пауло, Кевин Пина, Дерой Дуарте, Гамиру Монтейру (Ларос Дуарте 71'), Райан Мендеш (Гарри Родригес 71'), Вилли Семедо (Элио Варела 61'), Дайлон Ливраменту (Нуну Да Кошта 61')
Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Наваф Аль-Бушал, Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами 33'), Абдулела Аль-Амри, Сауд Абдулхамид, Мохаммед Канно, Салем Аль-Давсари (Мохаммед Абу Аль-Шамат 66'), Нассер Аль-Давсари, Абдулла аль-Хайбари (Мусаб аль-Джувайр 45'), Султан Мадаш (Абдулла аль-Хамдан 66'), Фирас Аль-Бурайкан
Жёлтые карточки: Вагнер Пина 9' — Сауд Абдулхамид 4', Нассер Аль-Давсари 67', Фирас Аль-Бурайкан 90+3'
После этого матча сборная Кабо-Верде с 3 очками вышла в плей-офф ЧМ со второго места в группе Н. В 1/16 финала команда Кабо-Верде 4 июля сыграет с Аргентиной.
Сборная Саудовской Аравии с 2 очками заняла последнее место в группе Н и закончила выступление на турнире.