Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия globallookpress.com

Команды с первых минут взяли высокий темп, однако по-настоящему опасных моментов было немного. Сборная Кабо-Верде владела территориальным преимуществом и чаще атаковала, после перерыва инициатива перешла к Саудовской Аравии, но счет так и не был открыт.

Результат матча Кабо-Верде Прая 0:0 Саудовская Аравия Эр-Рияд Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Вагнер Пина ( Стивен Морейра 90' ), Роберто Лопес, Диней Боржеш, Жоан Пауло, Кевин Пина, Дерой Дуарте, Гамиру Монтейру ( Ларос Дуарте 71' ), Райан Мендеш ( Гарри Родригес 71' ), Вилли Семедо ( Элио Варела 61' ), Дайлон Ливраменту ( Нуну Да Кошта 61' ) Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Наваф Аль-Бушал, Хассан ат-Тамбакти ( Али Ладжами 33' ), Абдулела Аль-Амри, Сауд Абдулхамид, Мохаммед Канно, Салем Аль-Давсари ( Мохаммед Абу Аль-Шамат 66' ), Нассер Аль-Давсари, Абдулла аль-Хайбари ( Мусаб аль-Джувайр 45' ), Султан Мадаш ( Абдулла аль-Хамдан 66' ), Фирас Аль-Бурайкан Жёлтые карточки: Вагнер Пина 9' — Сауд Абдулхамид 4', Нассер Аль-Давсари 67', Фирас Аль-Бурайкан 90+3'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 8 Удары мимо 1 51 Владение мячом 49 4 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 10 Фолы 16

После этого матча сборная Кабо-Верде с 3 очками вышла в плей-офф ЧМ со второго места в группе Н. В 1/16 финала команда Кабо-Верде 4 июля сыграет с Аргентиной.

Сборная Саудовской Аравии с 2 очками заняла последнее место в группе Н и закончила выступление на турнире.