Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча между командами Хорватии и Ганы на ЧМ-2026.

Златко Далич globallookpress.com

«Матч, скорее всего, получится "сухим", хотя такой исход устроит не всех. К сожалению, он может напоминать встречу Парагвай — Австралия: большого количества голов ждать не стоит. Хорватия уже не та, что прежде. Мы видели, как тяжело им было в матче с Панамой. Вероятнее всего, встреча завершится либо нулевой ничьей, либо победой одной из команд с разницей в один мяч», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет в ночь на 28 июня, начало — в 00:00 по мск. Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.