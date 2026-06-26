Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии сыграют в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Матч состоится 27 июня в 03:00 мск. Где и как смотреть игру? Об этом в нашем анонсе.

Сборная Кабо-Верде после двух туров имеет 2 очка. Она сыграла вничью с Испанией и Уругваем. На данный момент команда занимает третье место в группе H и после таких результатов вполне может добиться исторического результата, выйдя в плей-офф.

Саудовская Аравия смогла набрать очко в матче с Уругваем. Если сопернику при определенных условиях будет достаточно ничьи, то саудитам нужна только победа. Но даже в таком случае это не гарантирует им прохода в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, выйдет ли Кабо-Верде в плей-офф. На сайте также есть прогноз на тотал матча.

Коэффициенты букмекеров: 2.75 — победа Кабо-Верде, 2.70 — победа Саудовской Аравии, 3.35 — ничья.

ИИ прогнозирует победу сборной Саудовской Аравии со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кабо-Верде — Саудовская Аравия смотрите на LiveCup.Run.