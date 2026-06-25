Будет ли Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026?

прогноз на матч за выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 2.00

26 июня в рамках третьего тура группы H ЧМ-2026 сыграют Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабо-Верде сенсационно набрали три очка в поединках против фаворитов группы и занимает третье место в группе с двумями.

Команда на два балла отстаёт от лидирующей Испании и только за счёт меньшего количества забитых мячей уступает второму Уругваю, а также на один балл опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: во втором туре группового раунда чемпионата мира-2026 сборная добыла результативную ничью в поединке против Уругвая (2:2).

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На старте же мирового форума африканцы совершили сенсацию, отобрав очки у одного из фаворитов турнира и заодно чемпиона Европы — Испании (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Лопеш Кабрал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — как официальных, так и товарищеских — Кабо-Верде ни разу не проиграл, но в восьми последних играх победил лишь дважды в основное время.

По данным результатам трудно усомниться в шансах сборной не проиграть, правда, они же не убеждают и в высоких шансах на победу, тем не менее, такой соперник ей вполне по зубам.

Кевин Ленини и Элиу Варела — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия остаётся в борьбе за выход в 1/16 финала мундиаля, хотя занимает последнее место в группе с одним баллом.

Команду отделяют три очка от лидирующей Испании, а также один пункт как от второго в таблице Уругвая, так и от нынешнего соперника, который находится на третьей строчке.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура чемпионата мира ближневосточная сборная разгромно проиграла Испании — 0:4.

Между тем, в первом туре групповой стадии турнира команда сумела разжиться очками, точнее одним, неожиданно разойдясь мировой с Уругваем (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах, где только один был товарищеским, Саудовская Аравия ни разу не выиграла при одном поражении.

С такой формой команде тяжело рассчитывать на вожделенные три очка, хотя нынешний соперник если и превосходит её в классе, то эта разница уж точно не такова, чтобы списывать саудитов.

Абдулелах аль-Амри — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Кабо-Верде — Саудовская Аравия Букмекерские коэффициенты на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде забивал минимум два гола

в двух из трех матчей Саудовской Аравии забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кабо-Верде — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.50, успех Саудовской Аравии — в 2.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.83.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде забивали больше двух мячей. Так было и в предыдущем поединке сборной против Уругвая.

Тем временем, в пяти из семи последних матчей Саудовской Аравии забивали не меньше.

2.00 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что африканская сборная забьёт минимум два мяча, ведь так было в её трех из четырех последних матчей.

2.40 Тотал Кабо-Верде больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал Кабо-Верде больше 1,5 голов за 2.40