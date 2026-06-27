Сборная Кабо‑Верде установила рекорд чемпионатов мира. Никогда ранее такой малонаселённой стране не удавалось пробиться в плей‑офф мундиалей, сообщает ESPN.

Численность населения островного государства — около 525 тыс. человек.

За всю историю ЧМ только две страны имели меньшую численность населения: это Исландия (2018 год, около 370 тыс.) и Кюрасао (текущий ЧМ, около 160 тыс.). Но им не удавалось выйти из группы — в отличие от Кабо‑Верде.

Эта сборная отобралась в плей‑офф с 3 очками, сыграв все свои матчи в группе вничью: с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).