Российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче Норвегии и Франции на ЧМ-2026.
«Думаю, что в матче будут голы. И там, и там хорошая атакующая группа. Считаю, что Килиан Мбаппе забьет, а Эрлинг Холанн — не знаю, ему нужна поддержка партнеров, тех, кто будет снабжать его мячами. Он не такой индивидуально сильный футболист, как Мбаппе, который может сам пройти соперника, обыграть», — цитирует Тарханова « Матч ТВ».
Матч Норвегия — Франция состоится сегодня, 26 июня. Начало игры — в 22:00 мск.