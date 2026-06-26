Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Франции на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

Норвегия: Сельвик, Эстигор, Бьёркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Франция: Меньян, Юпамекано, Кунде, Т. Эрнандес, Лакруа, Коне, Тчуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе,

Дуэ.

В составе норвежской национальной команды отсутствуют нападающий Эрлинг Холанн и полузащитник Мартин Эдегор.

Матч между этими сборными стартует сегодня, 26-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После двух туров сборная Франции занимает 1-е место в группе I с 6-ю очками в активе. Норвежская национальная команда — на 2-й строчке с тем же количеством баллов.