Левый защитник сборной Германии и «Айнтрахта» Натаниэль Браун станет футболистом мюнхенской «Баварии».

Натаниэль Браун globallookpress.com

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, клубы согласовали трансфер 23‑летнего игрока за 55 млн евро. Сейчас «Бавария» договаривается с Брауном о личном контракте сроком на 5 лет.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Айнтрахт» в чемпионате Германии 33 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Сейчас Браун находится в составе Бундестим на ЧМ‑2026, где в двух первых турах выходил в стартовом составе.