Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил физическое состояние нападающего Неймара перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира против Шотландии.

По словам итальянского специалиста, звёздный форвард в последнее время тренировался без проблем и полностью готов помочь команде. Анчелотти подчеркнул, что опыт и индивидуальное мастерство Неймара могут значительно усилить атакующий потенциал «пентакампеонов».

«Он может сыграть все 90 минут. Неймар действительно хорошо себя чувствует. Я очень доволен им. Он отлично знает своих партнёров и понимает их сильные стороны», — заявил Анчелотти AS.

Напомним, что из-за травмы Неймар пропустил первые два матча Бразилии на турнире. Команда Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1), после чего уверенно обыграла Гаити (3:0). В третьем туре бразильцы встретятся со сборной Шотландии, где форвард может впервые появиться на поле на нынешнем мундиале.