Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о разгромной победе сборной Португалии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0).

Фрагмент матча Португалия — Узбекистан globallookpress.com

«Перед игрой я сказал, что Узбекистан пропустит минимум три. Роналду будет очень стараться для того, чтобы закончить разговоры вокруг него. Якорь, турист, пассажир, как только его не оскорбляли. И обязательно забьёт. И даже постарается три забить. Два как минимум забьёт. Все прогнозы подтвердились.

Это, наверное, будет самая лёгкая игра по расшифровке. Узбекистан практически не владел мячом. Больше чем уверен, там очень мало будет технико-тактических действий и процент брака будет очень высокий.

До чемпионата мира я говорил, что эта команда сразу вылетит после первого этапа, после трёх игр. Ни одной игры она не выиграет. Дай бог, чтобы гол забили, хотя бы один гол они уже забили. Ну, что? Они получили очень большой опыт, необходимый им», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Напомним, что Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.

Сборная Узбекистана располагается на последней 4-й строчке без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с ДР Конго 28-го июня.