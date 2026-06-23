Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме португальская национальная команда забила три гола. Дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 6-й и 39-й минутах, а также один гол записал на свой счет Нуну Мендеш на 17-й минуте.

На 60-й минуте встречи голкипер сборной Узбекистана Абдувохид Нематов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау забил пятый гол своей национальной команды на 87-й минуте.

Результат матча

ПортугалияЛиссабонПортугалия5:0УзбекистанУзбекистанТашкент
1:0 Криштиану Роналду 6' 2:0 Нуну Мендеш 17' 3:0 Криштиану Роналду 39' 4:0 Рафаэл Леау 87'
Португалия:  Диогу Кошта,  Жоау Канселу (Нелсон Семеду 45'),  Рубен Диаш,  Нуну Мендеш,  Ренато Вейга,  Жоау Невеш (Бернарду Силва 76'),  Витор Феррейра (Рафаэл Леау 83'),  Бруну Фернандеш,  Педру Нету (Шику Консейсау 45'),  Жоау Фелиш (Франсиску Тринкан 64'),  Криштиану Роналду
Узбекистан:  Абдувохид Нематов,  Азизжон Ганиев,  Бехруджон Каримов (Русланбек Джиянов 90'),  Рустам Ашурматов,  Абдукодир Хусанов,  Аббосбек Файзуллаев (Игорь Сергеев 73'),  Шерзод Насруллаев (Хожиакбар Алижонов 45'),  Отабек Шукуров (Шерзод Эсанов 90'),  Одилджон Хамробеков (Акмал Мозговой 45'),  Абдулла Абдуллаев,  Эльдор Шомуродов
Жёлтые карточки:  Ренато Вейга 68'  —  Одилджон Хамробеков 14'

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.

Сборная Узбекистана располагается на последней 4-й строчке без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с ДР Конго 28-го июня.