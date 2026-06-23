Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
В 1-м тайме португальская национальная команда забила три гола. Дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 6-й и 39-й минутах, а также один гол записал на свой счет Нуну Мендеш на 17-й минуте.
На 60-й минуте встречи голкипер сборной Узбекистана Абдувохид Нематов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау забил пятый гол своей национальной команды на 87-й минуте.
Результат матча
После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.
Сборная Узбекистана располагается на последней 4-й строчке без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с ДР Конго 28-го июня.