Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме португальская национальная команда забила три гола. Дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 6-й и 39-й минутах, а также один гол записал на свой счет Нуну Мендеш на 17-й минуте.

На 60-й минуте встречи голкипер сборной Узбекистана Абдувохид Нематов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау забил пятый гол своей национальной команды на 87-й минуте.

Результат матча Португалия Лиссабон 5:0 Узбекистан Ташкент 1:0 Криштиану Роналду 6' 2:0 Нуну Мендеш 17' 3:0 Криштиану Роналду 39' 4:0 Рафаэл Леау 87' Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу ( Нелсон Семеду 45' ), Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Ренато Вейга, Жоау Невеш ( Бернарду Силва 76' ), Витор Феррейра ( Рафаэл Леау 83' ), Бруну Фернандеш, Педру Нету ( Шику Консейсау 45' ), Жоау Фелиш ( Франсиску Тринкан 64' ), Криштиану Роналду Узбекистан: Абдувохид Нематов, Азизжон Ганиев, Бехруджон Каримов ( Русланбек Джиянов 90' ), Рустам Ашурматов, Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев ( Игорь Сергеев 73' ), Шерзод Насруллаев ( Хожиакбар Алижонов 45' ), Отабек Шукуров ( Шерзод Эсанов 90' ), Одилджон Хамробеков ( Акмал Мозговой 45' ), Абдулла Абдуллаев, Эльдор Шомуродов Жёлтые карточки: Ренато Вейга 68' — Одилджон Хамробеков 14'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 66 Владение мячом 34 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 14 Фолы 15

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.

Сборная Узбекистана располагается на последней 4-й строчке без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с ДР Конго 28-го июня.