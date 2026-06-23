Наставник сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией на ЧМ-2026.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Стартовый свисток прозвучит 23 июня в 20:00 мск.

«Как я всегда говорил, нам нечего терять. Португалия любит контролировать ход игры. Они наверняка начнут очень активно, постараются сразу задать высокий темп. Мы к этому готовы. У нас есть свой план на матч. Я прекрасно понимаю, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой. Мы постараемся показать свой максимум и оставаться в игре до самого финального свистка.

Я попросил своих игроков проявить больше бойцовского характера, чем в матче с Колумбией (1:3). Но это не значит, что нужно бездумно носиться по всему полю. Мы не можем думать только о Роналду. Он один из величайших футболистов в истории, но у Португалии есть и другие высококлассные игроки. При этом Роналду способен забить в любой момент и из любой ситуации. Поэтому нам нужно быть предельно внимательными», — приводит слова Каннаваро Reuters.