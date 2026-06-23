Бывший полузащитник мадридского «Реала» Анхель Ди Мария эмоционально отреагировал на очередное достижение Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси оформил дубль в матче группового этапа против Австрии, который завершился победой сборной Аргентины со счетом 2:0. Благодаря этим голам 38-летний форвард установил новый рекорд чемпионатов мира, став с 18 мячами лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Это сумасшествие, гномик», — написал Ди Мария в соцсетях.

Сборная Аргентины набрала шесть очков после двух встреч и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026.