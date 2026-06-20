20 июня в группе F чемпионата мира встретятся сборные Нидерландов и Швеции. Поединок стартует в 20:00 мск. В анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Сборная Нидерландов в первом туре довольствовалась ничьей с Японией. «Оранжевые» сыграли с «самураями» 2:2. А вот шведы благодаря разгрому Туниса 5:1 смогли возглавить таблицу. Таким образом, сборная Швеция уже сегодня может отправиться в плей-офф, если обыграет команду Рональда Кумана.

Несмотря на блеклый старт, сборная Нидерландов все еще фаворит группы и поэтому команда Рональда Кумана однозначно постарается со второй попытки это доказать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Помимо этого редакция предлагает отдельную ставку на тотал встречи с коэффициентом 1.88.

Букмекеры считают Нидерланды фаворитом за 1.72, за 4.10 можно поставить на ничью, а победа Швеции оценивается котировкой 4.90.

По прогнозу ИИ, победу со счетом 1:0 одержит сборная Нидерландов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Нидерланды — Швеция в подробном онлайн-репортаже.