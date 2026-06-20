20 июня в группе С чемпионата мира состоится поединок сборных Бразилии и Гаити. Игра начнется в 03:30 по мск. В анонсе расскажем, где и как смотреть матч.

В прошлом туре Бразилии не удалось начать с победы. Команда Карло Анчелотти сыграла вничью 1:1 с Марокко. В этот раз бразильцы не имеют права на ошибку, да и судя по оценкам экспертов, шансов у гаитян удержаться очень мало.

Сборная Гаити в прошлом матче хоть и проиграла Шотландии, но сделала это достойно, уступив с минимальным счетом 0:1. Для команды это лишь второй чемпионат мира в истории. Она уже добилась исторического результата. В любом случае «гренадеры» явно сыграют «автобус». Но удастся ли им сдержать натиск бразильцев?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Букмекеры предложили такие коэффициенты: 1.10 на победу сборной Бразилии, 12.0 на ничью, 29.0 на победу сборной Гаити.

ИИ считает, что Гаити сможет вырвать ничью, сыграв 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Гаити смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бразилия — Гаити в подробном онлайн-репортаже.