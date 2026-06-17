17 июня в 01:00 мск состоится матч 1-го тура ЧМ-2026 — в группе I сыграют сборные Ирака и Норвегии. Далее в анонсе о том, где и как смотреть игру.

После головокружительной квалификации на мундиаль, сборная Норвегии по праву является фаворитом этого поединка. Напомним, что норвежцы выиграли все матчи отбора, обыграв в том числе сборную Италии, причем дважды.

Ирак хоть и слабее, но может преподнести сюрприз. В начале месяца команда вырвала ничью 1:1 у сборной Испании. Смогут ли иракцы остановить норвежский поезд или же «сверла» навяжут Франции борьбу за первое место в группе?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.70. Также редакция предлагает ставку на тотал за 2.38.

Котировки букмекеров: 14.0 — победа Сенегала, 6.80 — ничья, 1.23 — победа Норвегии.

Согласно прогнозу ИИ, победит сборная Норвегии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Ирак — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Ирак — Норвегия в подробном онлайн-репортаже.