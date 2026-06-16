Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед первым матчем группового этапа чемпионата мира против сборной ДР Конго.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день.

Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!», — написал Роналду на своей странице в соцсети.

Матч между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.