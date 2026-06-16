Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед первым матчем группового этапа чемпионата мира против сборной ДР Конго.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день.

Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!», — написал Роналду на своей странице в соцсети.

Матч между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.