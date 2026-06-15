15 июня в 05:00 мск состоится матч первого тура группы F чемпионата мира , в котором встретятся сборные Швеции и Туниса. О том, где и как смотреть игру, читайте в нашем анонсе.

Не исключено, что сборные Нидерландов и Японии сыграют вничью. Тогда Швеция или Тунис могут занять первое место в случае победы. Оба коллектива это знают, поэтому нас ждет упорная борьба за 3 очка.

Обе команды накануне показали разные результаты. Швеция проиграла за 5 матчей только один раз, уступив Норвегии. Тунис за тот же период набрал одну победу и проиграл трижды. В последнем матче команда проиграла Бельгии 0:5. Удастся ли кому-то сегодня стартовать с победы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Помимо этого есть ставка на тоталы за 2.20.

Котировки букмекеров: 1.93 — победа Швеции, 3.45 — ничья, 4.50 — победа Туниса.

Прогноз ИИ: крупная победа Туниса со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швеция — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Швеция — Тунис в подробном онлайн-репортаже.