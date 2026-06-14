Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Японии.

Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов globallookpress.com

«Мы сами на себя оказываем большое давление. Мы хотим пройти как можно дальше в турнире. У нас сильная команда, знаем, что нам нужно улучшить, чтобы иметь реальные шансы, но нам нужно двигаться от игры к игре. В первую очередь нужно сосредоточиться на Японии, это будет сложная игра.

Мемфис (Депай) в форме и сможет выйти в стартовом составе. За последние 10 дней, с начала нашей подготовки, его физическая форма улучшилась. Всё выглядит хорошо — он важный игрок, так было очень долго. Он ключевой игрок для нашего возможного успеха на этом турнире», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Нидерландов и Японии состоится сегодня, 14-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.